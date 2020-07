Lacné obedy pre poslancov: Mýty o našom bufete. Ako to vlastne je?

Nakoľko som v minulosti pracoval v Národnej rade ako sekčný riaditeľ odboru prevádzky a služieb, venoval som sa aj organizácii a fungovaniu parlamentu.

Už vtedy bol často diskutovanou témou poslanecké stravovanie, jedáleň, bufet a jeho ceny. Je drahý alebo lacný ? Dnes sa opäť o poslaneckom bufete a jeho cenovej politike vášnivo diskutuje. Ako to s poslaneckým stravovaním teda je? Platí sa v ňom veľa, či málo? Rád by som vám touto cestou priblížil zopár faktov.

Množstvo ľudí sa domnieva, že za obedy v jedálni sa platí menej, ako je bežná suma cien stravy kdekoľvek inde. Myslia si, že poslanci majú výhodu, že ušetria na strave nemalé peniaze. Opak je však pravdou. Rozmeňme si teda túto problematiku na drobné. Áno, poslanci majú pomerne vyšší príjem, preto by nemalo byť pre nich problémom platiť za stravovanie viac.

Národná rada ako štátna inštitúcia nesmie zo zákona tvoriť zisk, preto nie je možné účtovať k jedlu prirážku. Jednoducho to znamená, že cena za obed nesmie byť nadhodnotená o sumu, ktorá by daný zisk generovala. A nielen to. V rámci parlamentu bolo navyše rozhodnuté a zavedené do praxe tzv. odstupňovanie cien jedál. Z toho vyplýva, že poslanci sa nestravujú za rovnaké ceny ako iní zamestnanci Národnej rady. Ide o tri cenové hladiny, za ktoré sa stravníci stravujú v parlamentnom bufete:

· POSLANCI A ICH ASISTENTI - cena najvyššia, ide o 132 percent tzv. surovinovej bázy, (5,29 EUR)

· ZMLUVNÍ PARTNERI - tí, ktorí pre NR SR vykonávajú činnosti a sú v zmluvnom vzťahu so štátnou inštitúciou, majú prirážku 110 percent k surovinovej báze.

· ZAMESTNANCI - sú to tí, ktorí sa starajú o riadny chod NR SR a ich prirážka je 88 percent surovinovej bázy.

Okrem nákladov na výrobu jedál, vstupujú do tejto položky nielen mzdové a režijné náklady poslaneckého bufetu, ale aj aj servis zariadenína výrobu jedál.

Pri poslednom prieskume, či cena za obed nie je príliš nízka sa zistilo, že v okolitých prevádzkach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti NR SR sú ceny za obedové jednotky naopak ešte nižšie. Prichádzam teda k záveru, že parlamentný bufet nekonkuruje ostatným komerčným prevádzkam navôkol. Navyše do Národnej rady nemajú možnosť prísť sa stravovať bežní ľudia, tým pádom sa ani nepodrážajú kolená konkurencii v okolí budovy parlamentu.